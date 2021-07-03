جروندبرج مبعوثا للأمم المتحدة إلى اليمن خلفا لغريفيث

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأفادت مصادر إعلامية بأن غوتيريش، اختار السويدي هانس جروندبرج مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى اليمن، وسيبلغ قريباً الحكومة اليمنية رسمياً بذلك.

وجروندبرج دبلوماسي عمل في الخارجية السويدية وهيئة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تقلد مناصب دبلوماسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك بعثات الاتحاد الأوروبي في القاهرة والقدس.

كما شغل جروندبرج منصب رئيس دائرة الخليج في وزارة الخارجية السويدية، قبل أن يُعين مطلع سبتمبر/ أيلول العام الماضي، سفيرا للاتحاد الأوروبي في اليمن.