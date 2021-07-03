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السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا والإمارات وفيتنام دون إذن مسبق

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله "منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى كل إثيوبيا والإمارات وفيتنام". 

وأضاف المصدر أنه "يستمر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقًا، كما تقرر تعليق القدوم من الدول الثلاث أيضا، بالإضافة إلى أفغانستان، إلا لمن تواجد 14 يوما خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين". 

كما قررت وزارة الداخلية السعودية "إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم".

ودعت الداخلية المواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها إلى توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشاراً لفيروس

ويسري قرار تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 4 يوليو/ تموز 2021. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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