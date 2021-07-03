شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الصحة»: تحصين الأطفال ضروري لقطع سلسلة العدوى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، عن الضرورة العلمية لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الأطفال قد يساهمون في نقل عدوى الفيروس التاجي، ولكن بصورة أقل من البالغين، إلا أنه بعد تغطية البالغين باللقاح بشكل كامل ستتركز الإصابة بشكل رئيسي في فئة الأطفال.

وشدد على أنه سيكون من الضروري تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس كورونا، وذلك للوصول إلى المناعة المجتمعية وقطع سلسلة العدوى.