شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نوهت سفارة المملكة في واشنطن المواطنين، مساء اليوم، إلى أنها ستكون مغلقة يوم الاثنين 5 يوليو 2021، خلال العطلة الرسمية بالولايات المتحدة.
وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يستأنف العمل يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021″.
وأوضحت، أنه يمكن التواصل مع السفارة من خلال الأرقام المعتمدة في حالة الطوارئ.
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