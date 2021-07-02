شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نوهت سفارة المملكة في واشنطن المواطنين، مساء اليوم، إلى أنها ستكون مغلقة يوم الاثنين 5 يوليو 2021، خلال العطلة الرسمية بالولايات المتحدة.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يستأنف العمل يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021″.

وأوضحت، أنه يمكن التواصل مع السفارة من خلال الأرقام المعتمدة في حالة الطوارئ.