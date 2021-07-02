شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 -فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة. وأوضح التحالف، أن القوات المشتركة للتحالف اتسمت بالكفاءة وأحبطت عملاً عدائيًا وشيكًا.

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