شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تجهز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في «منى» وتربط إحداثياتها بالبطاقة الذكية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنها تعمل على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى، ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة.
وأشارت الوزارة، عبر حسابها بتويتر اليوم الجمعة، إلى أن المواقع ستكون بالقرب من منشأة الجمرات، وسيتم ربط إحداثياتها بالبطاقة الذكية للحجاج.
وكانت وزارة الحج قد أعدت خريطة على “جوجل ماب”، حددت من خلالها مواقع المخيمات في مشعر منى بشكل دقيق، لتسهيل الوصول إليها من قبل الحجاج.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحج» تجهز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في «منى» وتربط إحداثياتها بالبطاقة الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.