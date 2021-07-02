شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تجهز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في «منى» وتربط إحداثياتها بالبطاقة الذكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنها تعمل على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى، ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة.

وأشارت الوزارة، عبر حسابها بتويتر اليوم الجمعة، إلى أن المواقع ستكون بالقرب من منشأة الجمرات، وسيتم ربط إحداثياتها بالبطاقة الذكية للحجاج.

وكانت وزارة الحج قد أعدت خريطة على “جوجل ماب”، حددت من خلالها مواقع المخيمات في مشعر منى بشكل دقيق، لتسهيل الوصول إليها من قبل الحجاج.