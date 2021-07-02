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مصادر لـ"سبوتنيك": "أوبك +" تناقش تخفيف القيود واحتمال شروط خاصة للإمارات

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دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر من أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك": إن "المفاوضات تتركز على خيار زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا من أغسطس/ آب حتى نهاية العام، وتجري حاليا مناقشة إمكانية شروط منفصلة للإمارات".

© REUTERS / POOL New

هذا ويجري وزراء "أوبك +" مناقشات في مؤتمر عبر الفيديو لبحث خيارات تخفيف القيود إلى 400 ألف برميل يوميًا خلال فترة أغسطس - ديسمبر، فضلاً عن إمكانية وجود شروط منفصلة للإمارات، وذلك بحسب ما أفاد مصدر في أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك".

وكشفت مصادر في لجنة "أوبك +"، أمس الخميس، عن نية المجموعة زيادة إنتاج النفط في السوق بشكل تدريجي في الفترة من أغسطس/ آب إلى ديسمبر/ كانون الأول، على خلفية تعافي الاقتصاد العالمي وصعود أسعار الخام.

وأكدت المصادر في لجنة المراقبة الوزارية "أوبك +"، التي نقلت عنها وكالة "رويتر"، اليوم الجمعة، أن اللجنة اقترحت رفع المجموعة إنتاج النفط إلى 0.4 مليون برميل شهريا اعتبارا من شهر أغسطس / آب إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

ونوه المصدر إلى أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+" اقترحت أيضا أن تمدد المجموعة إدارة إمدادات النفط حتى نهاية عام 2022.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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