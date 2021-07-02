شكرا لقرائتكم خبر عن بيع صندوق فلفل بـ13500 ريال في مزاد بـ«شقراء».. خُصص لدعم تحفيظ القرآن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت فعاليات مهرجان فلفل شقراء الأول، وفي ركن مخصص لمزاد الفلفل، بيع صندوق من الفلفل بمبلغ 13500 ريال في شقراء.

وبيع الصندوق قبل عدة أيام، ومن المقرر أن يعود الريع لصالح الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن في “أشيقر” بحسب ما أوضحه مسؤول المزاد.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق عملية البيع، وأشاد بعضهم بهذه المبادرة التي تسوق للمنتج المحلي وتشجع على دعم الجمعيات الخيرية أيضا.