شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. استمرار شدة الحرارة ونشاط في الرياح السطحية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد السبت – بمشيئة الله تعالى – استمرار الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 12-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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