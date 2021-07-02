شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: بيع العمالة المنزلية يندرج ضمن جرائم «الاتجار بالبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور عواد العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن بيع “العمالة المنزلية” يندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص والهيئة تسعى للقضاء عليها، مشيرا إلى أن هناك كثير من الأنظمة التي صدرت مؤخرا مثل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية كان لها دور كبير في هذا الإنجاز.

وأوضح العواد أن تحقيق المملكة المستوى الثاني في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يؤكد أيضا على اهتمام المملكة بمعايير الإنسانية التي تحرم امتهان كرامة الإنسان حيث أصدرت الكثير من القرارات والتشريعات التي ساهمت في هذا التقدم.

وأشار في مداخلة لقناة “الإخبارية” إلى أن تحقيق ‎المملكة المستوى الثاني في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يؤكد بأن الإنسان أولا وحقوقه مُصانة وحمايته واجبة.