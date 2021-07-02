البحرين تكشف عن تطور إيجابي في العلاقات مع قطر

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو: "في ما يتعلق بالتوترات بين قطر والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، يتم حلها من خلال المشاورات الثنائية، على حدة لكل دولة".

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وأضاف أنه من المتوقع أن يجتمع فريق خبراء من البحرين وقطر في غضون أسبوعين، مشيرا إلى أن بلاده وجهت دعوتين إلى قطر لإرسال فريق إلى مملكة البحرين، ولا تزال بانتظار الرد من الدوحة.

في عام 2017، قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرضت حصارا على البلاد، متهمة إياها بالتدخل في شؤونها ورعاية الإرهاب. ونفت الدوحة الاتهامات وأصرّت على أن استياء الجيران من نجاحاتها الاقتصادية كان وراء سياساتهم العدائية.

تم تجاوز المأزق في يناير/ كانون الثاني، عندما تبنت القمة 41 لمجلس التعاون الخليجي التي استضافتها السعودية إعلانا بشأن إعادة الوحدة بين دول الخليج.

في الشهر الماضي، حثت البحرين قطر على مراعاة وحدة شعوب الخليج العربي في سياساتها الخارجية، وذلك في ظل تأخر التجاوب القطري مع دعوة المملكة لبدء المحادثات الثنائية لتسوية الخلافات وفق اتفاق العلا.

وقال الزياني، في بيان، إن مملكة البحرين تأمل أن تراعي دولة قطر في سياستها الخارجية وحدة شعوب الخليج العربي الممتدة عبر السنين، وما يربطها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة.