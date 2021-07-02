شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمواطنيْن يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي: “إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يروجان مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض -بفضل الله- عن تحديد هويتهما والقبض عليهما”. وتبين أنهما مواطنان في العقد الثالث، وضُبط بحوزتهما أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى النيابة العامة.

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