شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: الحرارة تجاوزت الـ 50 درجة في هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، وصول درجات الحرارة خلال الساعات الماضية لمستويات عالية في بعض المناطق.

وأوضح أن درجات الحرارة تجاوزت 50 درجة مئوية بحلول الساعة الثالثة عصر اليوم في مدن المنطقة الشرقية، كما أكد أن محطة النعيرية الأوتوماتيكية سجلت 52 درجة مئوية.