شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة»: معالجة 500 ألف طلب إلكتروني لـ«أداء الحج» خلال 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه تمت خلال 10 أيام فقط معالجة أكثر من نصف مليون طلب إلكتروني لأداء مناسك حج 1442هـ آليا، من خلال المسار الإلكتروني.
وأوضحت الوزارة، عبر تويتر، أنه تتم إدارة كل العمليات الإلكترونية بداية من التسجيل حتى القبول النهائي من قبل مركز معلومات الحج والعمرة، وجميع العاملين به من الشباب السعودي الكفء. وتم استقبال أكثر من 558207 طلبات للحج، ويتم التعامل معها حسب الأولوية والمقاعد المتاحة بحيث يتم ضمان الفرصة العادلة للجميع باستخدام الذكاء الصناعي
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