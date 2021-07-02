شكرا لقرائتكم خبر عن مُخبأة داخل طرد.. إحباط تهريب 1.7 كيلو جرام من «الكوكايين» بمطار الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إحباط محاولة تهريب كمية من مادة “الكوكايين” المخدرة، بلغت أكثر من (1.7) كيلو جرام، عُثر عليها مُخبأة في أحد الطرود الواردة للمملكة عبر المطار.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على طرد وارد من خارج المملكة، اشتبه المفتش بمحتويات الطرد، وبتطبيق معايير الاشتباه، عُثر على تلك الكمية من “الكوكايين” مُخبأةً بطريقة فنية، بحيث جرى إخفاء مادة “الكوكايين” في مخبأ تم إعداده لغرض التهريب أسفل الحقيبة.

وأضافت أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبليها، وبالفعل تم ضبط المستقبِل لها داخل المملكة.

وأهابت الهيئة بالجميع الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني @zatca.gov.sa 1910 أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

وكان رجال الجمارك في ميناء جدة الإسلامي أحبطوا هذا الأسبوع كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 4.5 مليون حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في إرسالية “برتقال” واردة إلى المملكة.