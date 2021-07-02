روسيا: وصول شحنة من لقاح "سبوتنيك V" إلى لبنان بمباركة البطريرك كيريل

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لبطريركية موسكو: "في 25 حزيران /يونيو 2021، تم تسليم دفعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" إلى لبنان، بمباركة غبطة بطريرك أنطاكية الكبرى والشرق يوحنا العاشر، تم تسليم اللقاح الروسي إلى مركز التلقيح بجامعة البلمند. وفي 1 تموز/ يوليو، أقيمت في جامعة البلمند مراسم رسمية لنقل اللقاح".

وسيتم إجراء التطعيمات بلقاح "سبوتنيك V" في مركز التلقيح التابع لجامعة البلمند، الذي أنشأته الكنيسة الأرثوذكسية في أنطاكية ومقره في كورا، شمالي لبنان.

وفي وقت سابق، وبمساعدة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، تم تسليم اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" إلى مولدوفا. وقال نائب رئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو، الأسقف نيكولاي بالاشوف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الكنيسة تدرس إمكانية تزويد لبنان بالمعدات الطبية كمساعدات إنسانية.