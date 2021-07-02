سويسرا المفاجأت أمام أسبانيا في يورو2020

الكويت - هبة التوبجي - يلتقي المنتخبان السويسري والإسباني، اليوم الجمعة، على ملعب جازبروم آرينا، بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا.

تأهل منتخب إسبانيا للدور ربع النهائي، بعد الفوز المثير على منتخب كرواتيا 5-3، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، في حين حسم منتخب سويسرا تأهله بعد التغلب على منتخب فرنسا بركلات الترجيح، في كبرى المفاجآت.

وسيلتقي الفائز من مباراة اليوم في الدور نصف النهائي، مع الفائز من مواجهة منتخبي بلجيكا وإيطاليا.

ويطمح المنتخب الإسباني لتجاوز هذا الدور للمرة الرابعة في تاريخه، حيث كان تخطيه في المرات الثلاثة السابقة هو مفتاح تتويجه باللقب، بينما يتطلع منتخب سويسرا لمواصلة إنجازه أوروبياً، حيث يصل لهذا الدور للمرة الأولى.

ورغم أفضلية إسبانيا على الواقع، حيث خسرت مباراة وحيدة مقابل 17 انتصاراً على سويسرا من أصل 22 مواجهة، لكن بطولة أمم أوروبا الحالية لا تعترف بالتاريخ، خاصة بعد إقصاء بطلي أوروبا والعالم، ووصيفة العالم، البرتغال وفرنسا وكرواتيا، من ثمن النهائي، إضافة لتوديع ألمانيا.