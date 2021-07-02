شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات لإيصال جواز السفر عبر البريد بعد تجديده آلياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة «أبشر»، عبر البريد السعودي «سُبل». وأشارت الجوازات عبر موقع «تويتر» إلى أن الخطوات تتمثل في: – إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد. – إحضار جواز السفر القديم وتسليمه لموظف البريد. – التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد. – سداد الرسوم المستحقة للتوصيل. – وضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسليمه لموظف البريد. – سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى عنوان الوطني عبر البريد السعودي «سبل».

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