الكاظمي يقيل ويعاقب مسؤولين في وزارة الكهرباء العراقية

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن الكاظمي أصدر توجيهات باتخاذ إجراءات بحق مسؤولين آخرين في الوزارة بسبب تقصيرهم في عملهم والمهام الموكلة اليهم، وفتح تحقيق بحالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل الوزارة التي أدت إلى تراجع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وفاقمت من معاناتهم".

وأضاف البيان: "على الرغم من التوجيهات المستمرة لرئيس مجلس الوزراء للمسؤولين والعاملين في وزارة الكهرباء بأهمية العمل الجاد وبذل أقصى الجهود والاستعداد الجيد لفصل الصيف، والتخفيف من معاناة المواطنين".

كانت شركة توزيع كهرباء الجنوب في العراق، قد أعلنت يوم اليوم الثلاثاء الماضي، عن انفصال جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية عن العمل في مناطق جنوبي البلاد بدون معرفة الأسباب.

وأعلنت الشركة ذاتها، بعد قرابة الساعتين من إعلان العطل، بدء إعادة خطوط الطاقة تدريجيا، بعد الانقطاع التام للمنظومة الكهربائية بأربع محافظات جنوبية هي السماوة وميسان وذي قار والبصرة.