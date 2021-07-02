بريكة بالتمر تكشف دور مفوضية المجتمع المدني في تعزيز إنهاء الانقسام السياسي بليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / ABDULLAH DOMA

وتابعت: "دور المجتمع المدني في المصالحة ودعم الاستقرار مستمر مجالس الحكماء والأعيان، وهناك الكثير من الجهود التي بذلت في الكثير من الإشكاليات الفترة الماضية".

وأشارت، في حديثها لـ"سبوتنيك" إلى عدم وجود أي انقسامات بين المجتمع المدني الذي يعمل على ضرورة الاستقرار، في حين أن الاختلافات بين الساسة لتقسيم الكعكة.

وشددت على أن تدخل التيارات المؤدلجة هو ما يغذي الانقسام الحالي بين الشرق والغرب، وأنه يمكن للجنوب أن يكون نقطة تلاقي نحو السلام والاستقرار.

وبحسب بالتمر فإن: "الحراك المدني المتعلق بالاتجاه نحو الانتخابات تساهم فيه منظمات المجتمع المدني بشكل جاد، إضافة إلى " حراك 24 ديسمبر" و"استحقاق 24 ديسمبر" والكثير من الشباب الذين يدفعون نحو ضرورة الاستحقاق.

وأكدت ضرورة عدم ترك هذه المساحة فارغة، خاصة أنه سيتم ملؤها بشخصيات هلامية، ويستفاد منهم بعض المؤدلجين الذين يسعون للسيطرة على الانتخابات البرلمانية، من أجل انتخاب الرئيس بطريقة غير مباشرة وهو ما يرفضه الجميع، حسب قولها.

وترى ضرورة أن يكون الرئيس المنتخب من الشعب يمتلك صلاحياته الكاملة بعيدا عن سيطرة الجسم التشريعي، الذي يسعى له البعض، وبحيث تكون الانتخابات متزامنة.

وبشأن الأطراف التي تسعى لعرقلة مسار الانتخابات الرئاسية قالت:

الأطراف التي تحاول إفساد ملتقى الحوار معلومة وهو أمر متوقع، ما يجب على المجتمع الدولي ألا يساهم في عملية العرقلة، وأن يضع قائمة بمعرقلي الانتخابات أمام مجلس الأمن، وأن ترتفع الأصوات ضد كل المعرقلين.

كما أود الإشارة إلى أن بعض الحقوقيين سيقدمون أسماء الشخصيات التي صرحت بأنها ستلجأ إلى العنف وأنها ستعيق نتائج الانتخابات، خاصة أن البعثة الأممية هي من جاءت بهذه الشخصيات وتصمت الآن على مثل هذه التصريحات، حيث أنه لا ينبغي مشاركة من يريد فرض أجنة بعينها في لجنة ملتقى الحوار السياسي التي لا تمثل إرادة الشعب الليبي، وإنما تمثل إرادة المجتمع الدولي.