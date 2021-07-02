شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جندي بالدفاع المدني خلال مشاركته بإخماد حريق في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : نعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجندي مشعل مطلق الحريجي، الذي توفي أثناء مكافحة حريق في أحد المصانع بمدينة الدمام. وأوضحت الإدارة أن الحريجي قد استشهد نتيجة إصابته بشظية تطايرت من أحد الخزانات التي تعرضت للحريق. ونعى رواد موقع التواصل الاجتماعي، الشهيد الحريجي، داعين له بالرحمة والمغفرة.

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