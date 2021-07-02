شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «الشريم»: نقد الإنسان لذاته من أنبل الوظائف وفيه كسر للكبرياء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ سعود الشريم: إن نقد الإنسان لذاته من أنبل الوظائف وفيه كسر للكبرياء لأن به تصحيح للخطأ.

وأوضح الشريم في خطبة الجمعة بالحرم المكي، أنه ينبغي لناقد ذاته إتباع ثلاث مراحل وهي الاعتراف بالخطأ، والإقلاع عن الخطأ والاعتذار، والحذر من تكرار الخطأ.

وأشار إلى أنه أولى مراحل النقد المحمود هو نقد الذات، ومعنى عدم الاستجابة للنقد هي الهروب من الواقع وعدم الاعتراف بالخطأ.