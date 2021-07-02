الجزائر.. انتشار السلالة البريطانية والموجة الثالثة على الأبواب

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة النهار، اليوم الجمعة، عن عبد الرزاق بوعمرة، الباحث في علم الأوبئة الجزائري والمختص في الطب الوقائي بمستشفى تيبازة الجزائرية، أن هناك مؤشرات علمية تشير إلى أن الجزائر مقبلة على موجة ثالثة من كورونا.

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وأكد بوعمرة أن غالبية الإصابات المسجلة بالفيروس، في الوقت الراهن، تعود إلى السلالة البريطانية المتحورة، وبأن قاعات الانعاش في مستشفيات العاصمة، سواء في البليدة أو تيبازة أو المدن الكبرى، ممتلئة، مفيدا بأن الحالات الكثيرة التي تذهب إلى المستشفيات هي إصابات خطرة وفي حالة حرجة.

وأوضح بوعمرة أن الجزائر لم تسجل أي إصابة بفيروس "دلتا" الهندي المتحور، والأقوى من فيروس البريطاني، بنسبة 65 بالمائة، لافتا إلى أن الموجة الثالثة من الفيروس في ارتفاع مطرد، حتى تصل إلى الذروة خلال الأيام المقبلة.

وشدد المسؤول الجزائري على وجوب العودة الفورية لحالة التباعد الاجتماعي، وتدابير الوقاية الصحية، فضلا عن الابتعاد عن التجمعات، مطالبا بضرورة الإقبال على التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد.