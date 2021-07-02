لافروف يتحدث عن تواجد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق وجلب عناصره إلى أفغانستان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير الروسي عقب لقائه بنظيره البحريني عبداللطيف الزياني: "من المهم أيضًا الانتباه إلى أفغانستان، حيث يقوم أعضاء تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) بتركيز قواتهم بنشاط، وهم يفعلون ذلك باستخدام عملية التحضير لمفاوضات السلام التي طال أمدها، وهؤلاء في أفغانستان، وفي هيئاتها الحاكمة، من يحاولون إطالة أمد هذه العملية، عليهم أن يفكروا في عواقب ما يفعلونه على بلادهم".

وأضاف في سياق الحديث عن "داعش": "لا أعتقد أنها (التهديدات) ازدادت بجدية، وتمكنا في كل من العراق وسوريا منع تنفيذ خطط الخلافة التي رعتها ما يسمى بالدولة الإسلامية".

وقال: إن روسيا تدعم محاربة الإرهابيين في سوريا والعراق.

وتابع: "نحن نساعد بشكل فعال قوات الأمن السورية والجيش السوري في القضاء على فلول الإرهاب".

في الوقت نفسه، شدد الوزير الروسي على أن وجود روسيا في سوريا بدعوة من حكومة البلاد.

وقال لافروف: "نعتقد أيضًا أن تلك الدول التي أعلنت الحرب ضد الإرهابيين كانت سببًا لوجودهم غير الشرعي على الأراضي السورية، حسنا، مؤخرًا، كما أعتقد، عقدت الولايات المتحدة اجتماعاً للتحالف المناهض ل"داعش"، يجب أولاً وقبل كل شيء عدم احتلال جزء كبير من الأراضي السورية، وعدم استغلال مواردها الطبيعية بشكل غير قانوني، ثم عقد المؤتمرات ضد "داعش".