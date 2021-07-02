اخبار الخليج

سوريا والجزائر تتفقان على تعزيز العلاقات بين البلدين

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الوزيرين بحثا خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة العربية و​العالم​ والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها لما فيه مصلحة شعبي البلدين.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية السورية فيصل المقداد تقدم لبوقادوم بالتهنئة لإنجاز ​الانتخابات التشريعية​ الأخيرة في الجزائر.

ومن جانبه، شدد بوقادوم أهمية العلاقات مع ​سوريا​ بالنسبة لشعب و​حكومة​ وقيادة الجزائر، مجددا التعبير عن وقوف الجزائر إلى جانب سوريا في حربها على ​الإرهاب​ ودعمها الجهود التي تقوم بها سوريا لاستعادة ​الأمن​ والاستقرار إلى كل أراضيها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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