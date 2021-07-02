سوريا والجزائر تتفقان على تعزيز العلاقات بين البلدين

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الوزيرين بحثا خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة العربية والعالم والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها لما فيه مصلحة شعبي البلدين.
وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية السورية فيصل المقداد تقدم لبوقادوم بالتهنئة لإنجاز الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر.
ومن جانبه، شدد بوقادوم أهمية العلاقات مع سوريا بالنسبة لشعب وحكومة وقيادة الجزائر، مجددا التعبير عن وقوف الجزائر إلى جانب سوريا في حربها على الإرهاب ودعمها الجهود التي تقوم بها سوريا لاستعادة الأمن والاستقرار إلى كل أراضيها.