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أفيخاي أدرعي ينشر فيديو لهجوم المقاتلات الإسرائيلية على موقع لحماس

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تعليقا على الفيديو "الغارة جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وأضاف "نرد بقوة على المحاولات الإرهابية المنطلقة من غزة".

وكانت مقاتلات إسرائيلية، قد شنت صباح اليوم، سلسلة غارات، على مواقع للفصائل الفلسطينية في جنوبي قطاع غزة.

وأوضح أدرعي، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارات على قطاع غزة، مستهدفة موقع لإنتاج وسائل قتالية لحركة حماس.

وأشار إلى أن "تلك المواقع المستهدفة كانت تستخدمها حماس لبحث وتطوير الأسلحة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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