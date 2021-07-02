تونس.. تأجيل النظر في ملفي العكرمي وراشد

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في تقرير لقناة نسمة، اليوم الجمعة، أن مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي التونسي قرر خلال اجتماعه، تأجيل النظر في ملف العكرمي إلى يوم 12 يوليو/تموز المقبل، وكذلك تأجيل النظر في ملف راشد إلى 16 من الشهر نفسه، بسبب تواجده خارج البلاد.

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واتهم رئيس محكمة التعقيب، الطيب راشد، في تقرير مطول وجهه إلى المتفقد العام بوزارة العدل، وكيل الجمهورية بشير العكرمي، بتجاوزات وخروقات بشأن ملفي القتيلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فيما طالب العكرمي برفع الحصانة عن الراشد، متهما إياه بالفساد، بسبب شراء عدة عقارات وتعمّده التنصيص على أثمان غير حقيقية لها.

ويعمل الطيب راشد عضوا في المجلس الأعلى للقضاء التونسي، وكذلك في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وهو ما دفع بالمجلس الأعلى للقضاء إلى التعهد برفع الحصانة عن راشد، كونه محل شبهة جزائية.

فيما قرر مجلس القضاء العدلي إحالة القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد على مجلس التأديب، وذلك في 11 مارس/آذار الماضي.