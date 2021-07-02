إعلام: التحقيق مع نتنياهو بسبب تركيب جاكوزي على نفقة الدولة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة العبرية الـ12، صباح اليوم الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية فتحت، خلال الأيام القليلة الماضية، تحقيقا جديدا مع بنيامين نتنياهو، بشبهة تركيب حوض استحمام في منزل عائلته بمدينة قيسارية، على نفقة الدولة.

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وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تكلفة تركيب حمام استحمام أو جاكوزي في منزل أسرة نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، وزعيم المعارضة الحالي، في مدينة قيسارية، وهو المنزل الشخصي لأسرته، وقد تكلف 50 ألف شيكل إسرائيلي، رغم أن هذا المبلغ الضخم كان قد تم تخصيصه لأعمال التجديد في المنزل بدوافع أمنية.

وأكدت القناة أن أفيحاي مندلبليت، المدعي العام الإسرائيلي، قد تلقى معلومات تفيد بقيام نتنياهو بتركيب حمام استحمام في منزله الشخصي بأموال الدولة، حيث قرر فتح تحقيق عاجل في الواقعة، حيث قامت وحدة شرطية إسرائيلية بجمع معلومات ووثائق من مكتب نتنياهو نفسه.

وبدورها، نفت عائلة نتنياهو هذا الأمر، مدعية أنها مجرد أكاذيب، ولا أساس لها من الصحة.