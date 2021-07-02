انقطاع شبه تام للكهرباء في معظم أنحاء العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع "السومرية نيوز"، لم تبين الجهات الحكومية المسؤولة الأسباب وراء انقطاع الكهرباء.

ونقل الموقع عن مصادر له، قولها إن "الأسباب متعددة بينها استهداف أبراج الطاقة بشكل متزامن وقلة توريد الغاز الإيراني بسبب الديون المتراكمة".

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فيما أشارت مصادر أخرى في جنوبي البلاد إلى حدوث عارض فني طارئ على الشبكة الوطنية وانفصال جميع محطات التوليد عن العمل في المنطقة الجنوبية ومن ضمنها محطة الناصرية الحرارية ومحطة الناصرية المركبة.

وكانت السلطات العراقية، قد أعلنت الاثنين، عن إحباط محاولة تفجير أبراج لنقل الكهرباء في محافظة ديالى.

وقالت إن محاولة التفجير جاءت من قبل عصابات "داعش" الإرهابية (المحظور في روسيا).

وأوضحت أن المنطقة التي شهدت محاولة التفجير، منطقة وعرة، ولا تسيطر عليها القوات الأمنية.

كما أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأحد الماضي، أن هجوما إرهابيا استهدف محطة كهرباء صلاح الدين في سامراء بصواريخ كاتيوشا.

وقالت إن الهجوم تسبب بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية (البويلر).