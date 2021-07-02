غوغل ومايكروسوفت تنهيان "هدنة" استمرت 6 أعوام.. نذر "معركة المنافسة" تشتعل مجددا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 2 يوليه 2021

الخليج 365- متابعات

أنهى عملاقا التكنولوجيا، غوغل ومايكروسوفت، ”هدنة“ استمرت بينهما على مدار الأعوام الستة الماضية، ما ينذر إلى اشتعال المنافسة بينهما مجددا، بحسب تقارير صحفية.



وأشار موقع ”جادجيتس 360″، إلى ”معركة Scroogled (حملة تسويقية سلبية) التي خاضتها مايكروسوفت ضد محرك البحث الأكثر شعبية في العالم“، مشيرة إلى أن ”تلك المعركة يمكن أن تعود بقوة أكبر في الوقت الحالي بعد انتهاء الهدنة التي اتفق عليها العملاقان منذ عام 2015“.

وكانت حملة ”Scroogled“ قد كشفت عن ما وصف بـ“الممارسات السيئة لغوغل فيما يتعلق بالبيانات الشخصية والخاصة للمستخدمين“.