شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «تحلية المياه» يكشف نسبة المحتوى المحلي بنهاية العام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المتحدث الرسمي لمؤسسة تحلية المياه، سلطان العتيبي،نسبة المحتوى المحلي في المؤسسة.
وأكد خلال حديثه لقناة “العربية”، أن نسبة المحتوى الحالي في المؤسسة تبلغ حالياً 46%، ويُستهدف رفعها إلى 50% بنهاية العام الجاري، على أن تبلغ 60% في عام 2025.
وبيّن أن توطين المحتوى المحلي يضمن سلاسل الإمداد، ويسهم في تنمية قدرات المصنع الوطني، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب السعودي، ما ينعكس على الناتج المحلي.
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