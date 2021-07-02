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مقاتلات إسرائيلية تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صباح اليوم، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارات على قطاع غزة، مستهدفة موقع لإنتاج وسائل قتالية لحركة حماس.

وقال المتحدث عبر تويتر: "استخدمت تلك العوامل المستهدفة من قبل حماس لبحث وتطوير الأسلحة، والغارة جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية"

وأضاف المتحدث: "سيرد جيش الدفاع بقوة على المحاولات الإرهابية التي تنطلق من غزة".

هذا وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق من اليوم، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على القطاع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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