شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «تعليم الحدود الشمالية» للطلاب بشأن اللقاح المضاد لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عن استقبال الطلاب من أجل تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا” كوفيد 19″.
وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن مراكز اللقاحات في منطقة الحدود الشمالية بدأت في استقبال الطلاب والطالبات للفئة العمرية من ١٢ حتى ١٨ عاماً من خلال الحجز عبر تطبيق “صحتي” أو “توكلنا”.
وتدعو وزارة الصحة الجميع لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
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