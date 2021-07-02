شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل من «الأمن العام» لراغبي أداء فريضة حج هذا العام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
حذر المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها، مؤكدًا أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق أصحابها.
وأوضح العميد الشويرخ أن وزارة الحج والعمرة أعلنت الوسيلة النظامية للتسجيل في حج هذا العام، هو المسار الإلكتروني الذي تتم فيه عمليات الترشح بالقبول آليًا، ومن خلال المسار يتم استعراض تسجيل شركات الحج النظامية ويستطيع المتأهل للحج التعرف عليها عبر رابط وزارة الحج التالي: https://localhaj.haj.gov.sa.
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