شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس» يوضح طرق الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي..الرابط هنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح مركز قياس أنه يتيح نتائج اختبار التحصيل الدراسي “للفترة الثانية”، لهذا العام ١٤٤٢هـ، من خلال حساب المستفيد عبر الرابط: (اضغط هنا) ، وتطبيق توكلنا.

وتابع المركز، في تغريدة عبر حسابه “تويتر”، أنه سيتم إرسال النتائج عبر البريد الإلكتروني المسجل في النظام.. مع تمنياتنا لجميع أبنائنا وبناتنا الطلبة بالتوفيق.

ويهدف الاختبار التحصيلي إلى قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية سواء في التخصصات العلمية أو التخصصات النظرية، كذلك يستهدف قياس مدى استيعاب الطلاب للمواد العلمية التي تم تدريسها في الصفوف الثلاثة في المرحلة الثانوية وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء والرياضيات.

أما اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية، فيستهدف قياس مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم النظري من المرحلة الثانوية حيث تركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد النظرية الآتية: الحديث والثقافة الإسلامية، التوحيد، الفقه، النحو والصرف، البلاغة والنقد، الأدب، التاريخ، الجغرافيا.