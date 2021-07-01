شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: لقاح كورونا سيجعل هذا الفيروس من الماضي بإذن الله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا للوقاية من الفيروس.

وقال الربيعة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لولا الله ثم اللقاحات لما اختفت عدة أمراض من العالم كانت سبباً في وفاة الملايين”.

وأضاف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة “لقاح كورونا سيجعل هذا الفيروس من الماضي بإذن الله”.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1534) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1487) حالة.

كما تم تسجيل (13) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (489126) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (469120) حالة.