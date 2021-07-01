شكرا لقرائتكم خبر عن «الإخبارية» تكشف أعداد العمالة المخالفة بالمملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير نشرته قناة “الإخبارية” عن أعداد المخالفين لنظام العمل والإقامة وأمن الحدود بالمملكة.

وأوضح التقرير أن عدد العمالة المخالفة الموجودة، بالمملكة بلغت 5 ملايين و400 ألف، قاموا بتحويل مليارات من الريالات إلى خارج المملكة.

وأشار التقرير إلى أن الحملات الأمنية التي أطلقها الأمن العام منذ العام 2017، ساهمت في تقليل دخول العمالة المخالفة إلى المملكة، والقضاء على ظاهرة التسرب النقدي إلى الخارج، كما أدت إلى تراجع حجم التستر التجاري والغش التجاري بشكل ملحوظ.