شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» تقترب من 18 مليون جرعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 17,943,851 جرعة.

وأشارت البيانات أن من بين الجرعات 16.3 مليون جرعة أولى، و1.59 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.35 مليون شخص.

وأوضحت أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 167.9 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.