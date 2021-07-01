شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة»: جاري فرز المرشحين لأداء الفريضة.. و«رسالة نصية» للمستوفين للشروط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تفاصيل جديدة بشأن المرشحين لأداء فريضة حج هذا العام 1442هـ. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، أنه جاري العمل على فرز المرشحين وإرسال رسائل نصية لمن انطبقت عليهم جميع المعايير الصحية والشروط والضوابط. وأكدت الوزارة أن عدد الحجاج المسجلين بلغ 558 ألف طلب إلكتروني 51% منهم ذكور و 49% إناث.

كانت هذه تفاصيل خبر «الحج والعمرة»: جاري فرز المرشحين لأداء الفريضة.. و«رسالة نصية» للمستوفين للشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.