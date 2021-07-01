شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إطلالة جميلة على سد ضبوعي في أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - سعود العريدي:

يحرص كثير من المتنزهين الذين يزورون أبها على زيارة “سد ضبوعي” الذي يتميز بوفرة مياهه وكذلك تحيط به الكثير من الأشجار والجبال التي تشكل منظراً جميلاً يسر الناظرين من الزوار والسائحين.

ويتميز سد ضبوعي بوفرة مياهه على مدار العام، ويوجد العديد من المتنزهات المطلة على سد ضبوعي يرتادها الكثير من الزوار، وبالقرب منه أيضا منتزه “المطل الريفي”، الذي يتميز بإطلالة جميلة وخدمات مميزة وغيره من المتنزهات الأخرى.

• سد ضبوعي في سطور

يذكر أن سد ضبوعي هو سد خرساني في المملكة العربية السعودية افتتح في عام 1403 هـ ويقع في محافظة أبها التابعة لمنطقة عسير. الغرض الرئيسي من السد هو استعاضة الآبار الجوفية في المنطقة.

ويقع سد ضبوعي بمركز طبب شمال غرب مدينة أبها بمنطقة عسير، والذي يبعد عن مدينة أبها ما يقارب 20 كم تقريباً.

• إنشاء سد ضبوعي

أنشئ سد ضبوعي سنة 1403 هــ من أجل استعاضة مياه الآبار الجوفية وتوفير مياه الشرب لسكان المنطقة والاستفادة من موارد المياه في المستجمع المائي، حاجزه من النوع الخرساني، يبلغ طول السد 50 مترًا وارتفاعه يبلغ 10 مترًا وبسعة تخزينية تفوق مليوني متر مكعب.

وتعتبر البحيرة التي صنعها سد ضبوعي الواقع قرب مركز طبب متنفسا للمواطنين ولأهالي المنطقة وللسياح من مختلف مناطق المملكة والخليج العربي والمنطقة العربية بأسرها، للتنزه على ضفافه، ويعد سد ضبوعي والمتنزهات التي تحيط به منطقة سياحية تجذب الجميع والذين يزورون بحيرة السد أسبوعيا، حيث يتميز هذا السد بجمال وروعة المنظر وبرودة الجو.

صور من منتزه “المطل الريفي”