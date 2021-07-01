بشأن متحورة دلتا.. الوكالة الأوروبية للأدوية تزف خبراً ساراً للمطعمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

يبدو أن جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد تحميان من المتحورة دلتا لفيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار، حسب ما أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس.



وقال مسؤول استراتيجية اللقاح في الوكالة ماركو كافاليري خلال مؤتمر صحافي إن "المعطيات النابعة عن أدلة واقعية تظهر أن جرعتين من لقاح تحميان من المتحورة دلتا".