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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بشأن متحورة دلتا.. الوكالة الأوروبية للأدوية تزف خبراً ساراً للمطعمين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
يبدو أن جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد تحميان من المتحورة دلتا لفيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار، حسب ما أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس.
وقال مسؤول استراتيجية اللقاح في الوكالة ماركو كافاليري خلال مؤتمر صحافي إن "المعطيات النابعة عن أدلة واقعية تظهر أن جرعتين من لقاح تحميان من المتحورة دلتا".