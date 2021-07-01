عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تم إطلاق جواز سفر كورونا الخاص بالاتحاد الأوروبي رسميا اليوم الخميس، مع تسليم أكثر من 200 مليون وثيقة تم إصدارها بالفعل بعد إطلاق تجريبي الشهر الماضي، وفقا للمفوضية الأوروبية.



وجاء في بيان صحفي صادر عن المفوضية الأوروبية أن 21 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي بدأت بالفعل في تسليم الشهادات في يونيو، وانضمت خمس دول أخرى إلى صفوفها في الأول من يوليو.

كما تقوم النرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، بالفعل بتسليم هذه الجوازات.

ووفقا لمعلومات المفوضية الأوروبية، فإن أيرلندا هي العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي لم يصدر مثل هذه الوثائق.

وتسمح الوثيقة، المتوفرة رقميا أو ورقيا، لسكان الاتحاد الأوروبي بإظهار ما إذا كان قد تم تطعيمهم أو أن نتائج فحوصهم الخاصة بكشف الإصابة بكورونا سلبية أو أنهم تعافوا حديثا من الإصابة بفيروس كورونا.

وتعتبر الشهادات شريان حياة حيوي للسياحة الأوروبية، وركيزة أساسية لخطة استعادة حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي بشكل كامل.

وسوف يظل للدول الأعضاء الكلمة الأخيرة فيما إذا كانت سوف تفرض شروط دخول مثل الفحوص الإضافية أو الحجر الصحي على المسافرين داخل التكتل، ولكن من حيث المبدأ لا ينبغي أن يخضع حاملو الشهادات لمثل هذه القيود.