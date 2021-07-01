شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تتصدر قائمة أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم بنهاية عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تتصدر الصين قائمة أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم بنهاية عام 2020، بفضل العدد الضخم من مستخدمي الهواتف.



بحسب تقديرات شركة الأبحاث السوقية "Newzoo" فإن دولة الصين تتقدم بفارق كبير على جميع البلدان الأخرى من حيث مستخدمي الهواتف الذكية، في ظل وجود حوالي 912 مليون مستخدم.

وحتى ندرك ضخامة هذا الرقم، فيكفي القول أن مستخدمي الهواتف الذكية بالصين يفوق قاعدة المستخدمين في الهند والولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا مجتمعة، علمًا بأن هذه الدول تحتل المراكز التالية للصين على التوالي.

ويفسر ضخامة مستخدمي الهواتف الذكية في الصين سبب أهمية إقبال شركات تصنيع الهواتف العملاقة مثل أبل على تلبية احتياجات المستهلكين الصينيين.

وتحتل الهند المرتبة الثانية بقائمة أكبر أسواق الهواتف الذكية بعدد مستخدمين يصل إلى 439 مليون فرد، ثم الولايات المتحدة بقاعدة تضم 270 مليون مستخدم.

وتحل إندونيسيا في الترتيب الرابع في ظل ضم 160 مليون مستخدم، لتسبق البرازيل التي يحمل بها 109 مليون نسمة للهواتف الذكية.

وتتصدر روسيا أوروبا بقاعدة مستخدمين تبلغ 100 مليون فرد وتحتل المركز السادس عالميا، قبل اليابان التي تحظى بعدد 76 مليون مستخدم.

وأخيرا، تتذيل المكسيك قائمة كبار مستخدمي الهواتف الذكية بنحو 70 مليون فرد.

وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات سوق الهواتف الذكية نمت عالميا بنسبة 26% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، لتستعيد عافيتها بعد التراجع في الربع الأخير من 2020، وفق تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق جارتنر

وأدى التحسن في نظرة المستهلك، والتعلم المستمر والعمل من المنزل، جنبا إلى جنب مع الطلب المكبوت من عام 2020 إلى زيادة مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأول.

وبدأ المستهلكون بالإنفاق على العناصر التقديرية مع تحسن حالة الوباء في أجزاء كثيرة من العالم وانفتاح الأسواق.

ولم يؤثر النقص العالمي في الرقاقات بعد على صناعة الهواتف الذكية، حيث تم تلبية توازن العرض والطلب.

ولكن بشكل العام قد نشهد زيادة متوسط سعر بيع الهواتف الذكية على مستوى العالم.

وتمكنت شركة سامسونج الكورية من إزاحة أبل من عرش مبيعات الهواتف الذكية عالميا خلال الربع الأول من 2021، بمبيعات قدرها 76.5 مليون هاتف في أسواق العالم، مستحوذة على أكثر من 20% من حصة المبيعات العالمية، بحسب جارتنر.

ويشير التقرير إلى أن سامسونج تلقت دعما قويا من مبيعات الهواتف متوسطة السعر التي ينخفض ثمنها عن 150 دولارا، فضلا عن مبيعات الهواتف المزودة بشبكة الجيل الخامس 5G.

الأداء القوي لشركة سامسونج، دفع شركة أبل الأمريكية للعودة إلى مركز الوصافة بعد أن كانت احتلت زعامة مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأخير من 2020.

بلغت مبيعات عملاق الهواتف الأمريكية 58.5 مليون هاتف في الربع الأول من هذا العام، لتستحوذ على حصة سوقية قدرها 15.5% من مبيعات الهواتف الذكية.

واستفادت هواتف آيفون أيضا من دعمها بتقنية الجيل الخامس، وقالت جارتنر إن ترقيات الأجهزة على زيادة الطلب على هواتف آيفون الرائد على مدار العام.

واحتلت الشركات الصينية المراكز التالية حتى المرتبة الخامسة، إذ جاءت شركة شاومي في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 48.9 مليون هاتف، ثم أوبو بنحو 38.7 مليون هاتف، وأخيرا شركة فيفو التي بلغت مبيعاتها 38.3 مليون هاتف في الربع الأول من 2021.

وشهدت شاومي وأوبو وفيفو طلبا متزايدا على الهواتف الذكية المدعومة بشبكة الجيل الخامس، لاسيما في ظل ضعف مبيعات هواوي وإل جي على مستوى العالم في الربع الأول.