الأسد يستقبل مبعوث الرئيس الروسي ويبحث معه العلاقات الاستراتيجية الثنائية

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت الرئاسة السورية بحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن "اللقاء أكد الاهتمام المشترك والأولوية التي يعطيها الجانبان لتوسيع هذا التعاون في كل المجالات التي تسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين".

وأضافت الرئاسة السورية، بأن "الجانبين استعرضا آخر مستجداتِ الوضع في المنطقة والجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية لدعم الشعب السوري في وجه كل ما يتعرض له من إرهابٍ وعقوبات انطلاقاً من موقفها الثابت بضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول وإرادة شعوبها واعتماد الحوار كمنطلقٍ أساسي ووحيدٍ لإيجاد الحلول للمشاكل والأزمات التي تنشأ في العالم".

وتم بحث آخر التطورات على المسار السياسي سواء من خلال اجتماعات أستانا، أو اجتماعات لجنة مناقشة الدستور، حيث عرض لافرينتيف للرئيس الأسد التحضيرات الجارية لعقدِ الاجتماع المقبل بصيغة مسار أستانا، وتم التأكيد على ضرورة استمرار العمل على هذا المسار دون أي تدخلات خارجية تعرقل الوصول إلى نتائج إيجابية من خلال هذه الاجتماعات".

ومن المرتقب أن تجري اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية، نور سلطان، في 7 يوليو/ تموز الجاري وعلى مدى يومين بمشاركة الدول الضامنة بالإضافة إلى وفدي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة.