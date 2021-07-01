حقيقة منع وزير الآثار المصري السابق من السفر لتورطه في قضية تهريب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أبودشيش، إن ما تردد من أنباء عن منع الدكتور زاهي حواس عالم المصريات من السفر لتورطه في قضية الأثار، هو عار من الصحة، وفقا لما نشره موقع "بوابة الأخبار" المصري.

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وأضاف في تصريحاته، أن "مصر بها علماء تتباهى بهم الأمم، وتفخر بهم، وتكرمهم بين الحين والآخر، علماء لم يعطوا لمصر فحسب، بل أعطوا للإنسانية جميعا في شتى المجالات، يكرمون خارج بلادنا ولم يكرموا في داخلها، فلماذا لا نكرمهم ونفخر بهم؟ ولماذا يتم التطاول عليهم بين الحين والآخر؟ ألا يستحقون أن يكرموا على جهودهم؟".

وأوضح المستشار الإعلامي، أن "حواس أعطى لمصر الكثير، وأشاد به معظم مشاهير العالم أجمع، ويلقب في الخارج بالفرعون المصري، أنتجت له قناة ناشيونال جيوجرافيك فيلماً عن حياته وعمله في الآثار المصرية والاكتشافات الكثيرة له، كما أنه هو المتحدث باسم شبكة سي إن إن للأخبار الأثرية في مصر، هو ذلك الرجل الذي أدرج اسمه على قرص مدمج حملته بعثة استكشاف المريخ عام 2003".

وتابع أنه تم اختيار الدكتور زاهي حواس كواحد من أفضل مائة شخصية مؤثرة على مستوى العالم 2006، وفي عام 2008 حصل على رتبة قائد في وسام الاستحقاق الإيطالي، حصل على جائزة العالم المصري المميز من جمعية العلماء المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، حصل على جائزة جولدن بليت من الأكاديمية الأمريكية للإنجازات؛ لإنجازاته في علم الآثار، هو رجلا يأخذك لمصر القديمة في رحلة سريعة وأنت جالسا في مقعدك يتجول بك بين عبق الماضي وتاريخ وإسرار الملوك القدماء.