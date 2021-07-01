صربيا تتراجع عن نقل سفارة بلادها إلى القدس بسبب خطوة إسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، في رده على بعض الأسئلة التي وجهت إليه من قبل وسائل الإعلام، إن صربيا فقط هي التي تقرر متى وما إذا كانت ستنقل سفارتها إلى القدس بما يتماشى مع القانون الدولي ومصالحها الوطنية.

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وتابع الرئيس الصربي: "إسرائيل اعترفت بكوسوفو، ونحن نتحدث مع الأمريكيين والاتحاد الأوروبي، وسوف نتخذ قرارات في المستقبل بهذا الشأن، مع احترام الصداقة مع إسرائيل، ولكن أيضا نحن نحترم أنفسنا"، بحسب الخبر المنشور في موقع "balkaninsight".

ووقعت صربيا، في سبتمبر/ أيلول من عام 2020، اتفاق تطبيع اقتصادي مع إسرائيل في واشنطن تحت رعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وجاء في البند الـ16 منه، أن بلغراد (العاصمة الصربية) "توافق على فتح مكتب لغرفة التجارة ومكتب حكومي في القدس، في 20 سبتمبر 2020، ونقل السفارة إلى القدس بحلول 1 يوليو/ تموز 2021" .

واعترفت إسرائيل في مارس/ آذار 2021، بدولة كوسوفو (المستقلة من جانب واحد عن صربيا)، التي فتحت بعد ذلك سفارة لها في القدس، بموجب ذات الاتفاق الموقع في واشنطن.