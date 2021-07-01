شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع موعد انتهاء «موسم الغبرة» في جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والأتربة في جازان.

وقال “المسند” عبر تويتر: “إن موسم الغبرة في جازان عادة يبدأ في نهاية شهر يونيو وينتهي في منتصف شهر أغسطس، وبذلك تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار كما التوقعات اليوم والله أعلم”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على مرتفعات جازان ونجران وعسير.