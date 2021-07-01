شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من سفارة المملكة للمواطنين الراغبين بالسفر إلى تونس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
نبهت سفارة المملكة في تونس، المواطنين إلى قرار السلطات المحلية بفرض حظر التجول في البلاد، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت السفارة أن السلطات التونسية قررت فرض حظر التجول اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2021 /7 /1 م ، بداية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً.
وذكرت السفارة أن تونس تشترط لزيارتها حمل المسافر شهادة فحص PCR سلبية تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QRCode) لمدة 72 ساعة حتى لمن حصل على اللقاح، فيما لا يشترط فحص PCR للأطفال أقل من 12 سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر تنويه مهم من سفارة المملكة للمواطنين الراغبين بالسفر إلى تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.