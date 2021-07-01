شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من سفارة المملكة للمواطنين الراغبين بالسفر إلى تونس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

نبهت سفارة المملكة في تونس، المواطنين إلى قرار السلطات المحلية بفرض حظر التجول في البلاد، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت السفارة أن السلطات التونسية قررت فرض حظر التجول اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2021 /7 /1 م ، بداية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً.

وذكرت السفارة أن تونس تشترط لزيارتها حمل المسافر شهادة فحص PCR سلبية تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QRCode) لمدة 72 ساعة حتى لمن حصل على اللقاح، فيما لا يشترط فحص PCR للأطفال أقل من 12 سنة.