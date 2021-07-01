موسكو تعلن عن زيارة قريبة لوزيرة سودانية إلى روسيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها عبر الإنترنت: "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجرى محادثة هاتفية مع نظيرته السودانية، تم التأكيد خلالها على ضرورة تكثيف الاتصالات الثنائية وتنسيق الخطوات لتطوير العلاقات الروسية السودانية في مختلف المجالات".

© Sputnik . POOL

وأضافت في بيانها: "سيتم تكريس المحادثات لهذه المهام خلال الزيارة المرتقبة للسيدة مريم المهدي لروسيا".

وأكمل البيان: "كما تمت الإشارة إلى الدور المهم للجنة الحكومية الدولية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي في تعزيز التفاعل التجاري بين البلدين الصديقين".

وشدد لافروف، بحسب البيان، على ضرورة تكثيف عملية التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل التناقضات المتبقية في أقرب وقت ممكن مع احترام مصالح جميع الدول المعنية على أساس أعراف ومبادئ القانون الدولي.