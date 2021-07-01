ملك الأردن يغادر أرض الوطن متوجها إلى الولايات المتحدة

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، في بيان نشره، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أن الملك عبد الله الثاني، غادر أرض الوطن، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر أن يشارك في الملتقى الاقتصادي في مدينة صن فالي.

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وأشار البيان إلى أن زيارة العاهل الأردني إلى مدينة صن فالي، تأتي قبيل زيارة عمل إلى العاصمة واشنطن، تتخللها زيارة خاصة.

ومن المقرر أن يُعقد الملتقى الاقتصادي، في ولاية أيداهو، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز.

ويحضر الملتقى قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أمريكية ودولية.

وأعلن الديوان الهاشمي أن الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية، نائبا للعاهل الأردني، بحضور هيئة الوزارة.